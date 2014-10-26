ЦИК не видит угрозы срыва выборов во всех 198-ми округах
11:08, 26 октября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия не имеет оснований говорить о срыве выборов во всех округах, где сегодня проходит голосование на внеочередных выборах народных депутатов.
ЦИК не имеет оснований говорить о срыве выборов в округах / pravo-znaty.org.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель ЦИК Михаил Охендовский.
По его словам, ЦИК не имеет информации, что выборы в целом в округе № 60 (Волноваха, Донецкая область) находятся под угрозой срыва.
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"Возможно, там действительно имели место какие-то события на отдельных участках, но говорить, что выборы в округе находятся под угрозой срыва, у нас нет никаких оснований, так же как нет оснований говорить об этом и относительно любого другого избирательного округа из всех 198, на которых сегодня проходит голосование", - подчеркнул председатель ЦИК.
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