ЦИК не видит угрозы срыва выборов во всех 198-ми округах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель ЦИК Михаил Охендовский.

По его словам, ЦИК не имеет информации, что выборы в целом в округе № 60 (Волноваха, Донецкая область) находятся под угрозой срыва.

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"Возможно, там действительно имели место какие-то события на отдельных участках, но говорить, что выборы в округе находятся под угрозой срыва, у нас нет никаких оснований, так же как нет оснований говорить об этом и относительно любого другого избирательного округа из всех 198, на которых сегодня проходит голосование", - подчеркнул председатель ЦИК.