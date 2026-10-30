ВСУ уничтожили дроном российский вертолёт Ми-8 (видео)

В Луганской области сожгли вражескую технику.

Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили российский вертолет Ми-8 в Луганской области, перехватив его после посадки. Об этом сообщает в Facebook Третий армейский корпус.

Военные отмечают, что во время охоты на вражескую логистику операторы дрона-камикадзе "Хорнет" из взвода ударных крыльев SKYFOM обнаружили российский Ми-8. Однако попытка с ходу сбить вражескую технику не дала результата.

"Крейсерская скорость вертолета превышала скорость ударных дронов, но как только борт РФ приземлился – бойцы нанесли удар в районе топливных баков. Второй "Хорнет" успешно уничтожил цель", – говорится в сообщении.

Видео дня

В "Троице" отмечают, что такие вертолеты оккупанты используют для переброски личного состава, грузов, эвакуации и огневой поддержки. Однако этот вертолет сгорел дотла.

Российские потери в войне

Как писал УНИАН, генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении пусковой установки российского ОТРК "Искандер-М" в Курской области, в районе Фатежа, где осуществлялась перегрузка баллистических ракет. Кроме того, Силы обороны нанесли удары по ремонтным подразделениям и складам боеприпасов противника в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

Также мы сообщали, что военно-морские силы ВСУ нанесли удар модернизированной ракетой "Длинный Нептун" по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ. По данным украинских военных, в результате атаки были уничтожены два фронтовых истребителя-бомбардировщика Су-34, входившие в состав 11-го смешанного авиационного полка.

Вас также могут заинтересовать новости: