В Одессе на избирательных участках обнаружили сотни лишних бюллетеней

Как сообщили УНИАН в Одесской областной организации ВО «Комитет избирателей Украины», в избирательном округе №133, на участок № 511155, расположенный по Фонтанской дороге, 114 в областном госпитале инвалидов Великой отечественной войны, поступило по 136 бюллетеней для голосования в многомандатном и одномандатном округах. При этом в список избирателей внесено 124 человека.

На этом же округе участок № 511154 (Фонтанская дорога, 110), дислоцирующийся в Городской клинической больница №8, выдано по 188 бюллетеней в многомандатном и одномандатном округах. Общее количество избирателей – 75 человек.

Аналогичная ситуация в округе №135. Так, на участок 511232 (ул. Белинского, 9/11), который находится в областной противотуберкулезном диспансере, при наличии 64 избирателей поступило по 428 бюллетеней для голосования. На участок 511327 (ул. Ольгиевская, 4), расположенный в городской больнице №4, при имеющихся 37 избирателях получено бюллетеней по многомандатному округу – 108 бюллетеней, по одномандатному – 105.

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В округе № 136 участок 511433 (ул. Кравцова, 7, родильный дом № 4) в список избирателей внесено 44 человека, а получено бюллетеней для голосования по каждому округу 96 штук.

Как отметил глава областной организации КИУ Анатолий Бойко, согласно действующему законодательству, «запас» бюллетеней не должен превышать 0,5% от количества зарегистрированных избирателей.

«Следует отметить, что неоправданное многократное превышение количества бюллетеней на специальных участках в Одессе становится тенденцией, что сильно беспокоит Комитет избирателей, так как эксперты этой организации опасаются, что лишние бюллетени могут быть использованы для фальсификации на участках», - заявили в организации.

Как сообщал УНИАН, ранее КИУ заявлял о поступлении 1 тыс. лишних бюллетеней на специальный избирательный участок №000001, расположенный в следственном изоляторе в Одессе.

Кроме того, по данным организации, лишние бюллетени получили специальные участки, расположенные в Одесской областной больнице (участок №511434 округа № 136) и в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (участок №511336 округа № 135).