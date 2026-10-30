Еще один спутник 'Рассвет' сгорел в атмосфере: что сейчас с российским аналогом Starlink

Эксперты призывают не слишком радоваться по поводу потери россиянами двух спутников.

Россия потеряла еще один спутник из своей системы спутниковой интернет-связи "Рассвет". 30 октября он сгорел в плотных слоях атмосферы, так и не поднявшись на целевую высоту, пишет Defence Express.

Спутник "Рассвет-3" с номером 17 и идентификатором NORAD 100083 был запущен 19 июля вместе с 15 другими аппаратами с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1Б". После выхода на низкую околоземную орбиту он так и не включил собственный двигатель для корректировки траектории. В результате за три месяца и 11 дней высота его полета постепенно снизилась до критического уровня.

Аналогичная ситуация уже произошла 6 июня, когда с орбиты сошел другой спутник "Рассвет-3", запущенный в марте. Таким образом, оба потерянных аппарата не смогли самостоятельно поддерживать необходимую высоту полета.

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В то же время россиянам удалось спасти ещё один спутник из проблемной партии. Речь идет об аппарате №23, орбиту которого 20 октября начали активно повышать, когда он находился на высоте около 220 км. Сейчас его высота составляет примерно 300 км и продолжает расти.

В целом ситуация с группировкой выглядит для России не столь критичной. По данным Defence Express, из 30 спутников, остающихся на орбите, 26 уже достигли высоты около 500 км. Еще один аппарат должен выйти на этот уровень в ближайшее время.

При этом запланированная высота орбиты "Рассвет" составляет 800 км. Однако сейчас спутники сосредотачиваются примерно на высоте 500 км, где занимают необходимые позиции. Как объясняют авторы, это часть подготовки к дальнейшему синхронному подъёму.

"Поэтому то, что все "Рассветы" "застряли" на высоте 500 км, не стоит воспринимать как провал миссии", – отмечает издание.

Кроме того, спутники уже проходят испытания в тестовом режиме. Компания "Бюро 1440" проверяет терминалы связи в отдаленных регионах России. Также появлялись сообщения о возможном использовании таких терминалов на российских беспилотниках, атакующих Украину.

Авторы публикации подчеркивают, что развертывание группировки происходит медленно, но в целом продолжается успешно. Два потерянных спутника аналитики не считают критической проблемой, напоминая, что во время первого запуска Starlink из 60 аппаратов десять не вышли на запланированную орбиту.

Спутниковая система "Рассвет"

Как писал УНИАН, советник президента Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") предупредил, что Россия может быстро развернуть спутниковую систему "Рассвет", которая после наращивания группировки до 200–250 спутников позволит в режиме реального времени управлять дронами и ракетами над всей территорией Украины. По его словам, РФ способна существенно ускорить запуск проекта, в частности при поддержке Китая.

Вместе с тем Украина параллельно работает над собственными космическими решениями. Эксперт считает, что одним из главных способов противодействия станет создание средств радиоэлектронной борьбы против "Рассвета", причем разрабатывать их нужно уже сейчас, не дожидаясь начала массового использования системы.

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