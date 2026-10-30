В США создали 'ковёр-самолет' для военных

Эта технология буквально воссоздает летающие ковры из арабских сказок.

Американская компания Vigil Autonomy представила необычную систему маскировки Air Cover, предназначенную для защиты военной техники и пехоты от обнаружения разведывательными беспилотниками и спутниками. О новой разработке рассказывает издание Defence Express.

Фактически Air Cover представляет собой специальное маскировочное покрывало, которое удерживается над замаскированным объектом с помощью четырёх дронов, встроенных в его углы. Основная задача системы – скрывать технику не только в видимом, но и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах, в частности от тепловизоров и радаров с синтезированной апертурой (SAR).

От обычных маскировочных средств эту систему отличает её способность скрывать не только стационарные, но и движущиеся объекты, например, боевую технику. Заявленная продолжительность работы системы составляет до двух часов. Также Air Cover можно использовать в стационарном режиме, закрепив на нескольких опорах. Остальные технические характеристики пока не раскрываются, а сама разработка, судя по всему, находится на ранней стадии.

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В то же время в Defence Express обращают внимание на ряд проблем такой концепции. Прежде всего, Air Cover прикрывает объект только сверху, поэтому эффективность маскировки будет зависеть от угла наблюдения. В частности, тепловизионная камера, расположенная сбоку, все равно сможет обнаружить технику.

Кроме того, авторы публикации ставят под сомнение целесообразность защиты от SAR-радаров, которые обычно применяются для картографирования местности, а не для отслеживания перемещений воинских подразделений.

Отдельный вопрос – автономность. Двух часов полёта может хватить лишь на короткую миссию или отдельный её этап. После разрядки аккумуляторов систему придётся перевозить на технике или нести пехотинцам в качестве дополнительного груза.

По мнению аналитиков Defence Express, более практичной альтернативой могло бы стать непосредственное покрытие техники специальным маскировочным материалом или использование аналогичных плащей для военных.

"Поэтому концепция Air Cover выглядит интересно и необычно, но на практике на поле боя она может оказаться совершенно непрактичной и неэффективной", – заключает издание.

В то же время не исключено, что система найдет применение в отдельных ситуациях, где её особенности будут обеспечивать дополнительную защиту от воздушной разведки.

Новинки в области вооружений

Как писал УНИАН, компания Lockheed Martin совместно с армией США успешно испытала технологию, позволяющую изменять координаты цели для реактивных снарядов GMLRS уже после запуска с HIMARS. Решение позволяет корректировать или перенаправлять снаряды во время полета, что значительно повышает эффективность борьбы с движущимися объектами.

Также мы сообщали, что шведская компания Saab представила автономную электрическую подводную лодку LUUUV, предназначенную для разведки, обследования морского дна, обнаружения мин, кабелей и других подводных объектов, с запасом хода до 1111 км.

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