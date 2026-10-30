Появился сайт, на котором продаются средневековые замки: как это сделать

В требованиях к покупателям нет ни слова о знатном происхождении или принадлежности к древнему роду.

Новый веб-сайт помогает любителям замков найти дом своей мечты - настоящую крепость - в любой точке Европы. Об этом пишет The Olive Press.

Стать полноправным владельцем замка теперь стало гораздо проще: появился специализированный интернет-ресурс, на котором представлены тысячи замков, выставленных на продажу по всей Европе.

На данный момент в базе сайта насчитывается более 3500 объектов. Примечательно, что их реализацией занимаются более тысячи агентов по недвижимости.

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Цены варьируются: можно приобрести замок эпохи Возрождения с парком и хозяйственными постройками за 718 000 евро или же, располагая суммой до 15 миллионов евро, стать владельцем средневекового замка всего в часе езды от Мадрида.

"Чтобы получить статус потенциального покупателя, нужно пройти проверку: владельцы сайта оценят серьезность ваших намерений, после чего ваш запрос будет передан соответствующему агентству или собственнику", - пишет издание.

В требованиях к покупателям нет ни слова о знатном происхождении или принадлежности к древнему роду. Нужно просто зайти на сайт castlecollector.com.

Новости туризма

Остров Джерба и в целом южное побережье Туниса могут стать альтернативой популярным зимним направлениям Испании. Здесь меньше туристов, сохранились древние поселения и необычная архитектура, а в одном из местных отелей можно увидеть дом, который в фильмах "Звёздные войны" стал домом Люка Скайуокера в его детстве.

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