На Луганщине некоторые участки не открылись из-за обстрела боевиков

Как сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации, из 11-ти одномандатных округов в области выборы проводятся в 5-ти. Остальные территории, где расположены участки, находятся под оккупацией незаконных вооруженных формирований террористической организации «Луганская народная республика».

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В 106-м округе (Северодонецк) голосования началось вовремя. На территории Попаснянского района этого округа из 17 участков открылись только два. Остальные 15 участков не открылись из-за отсутствия кворума в комиссиях. Члены комиссий не вышли на работу из-за ночного обстрела боевиками.

В Северодонецке из 50 УИК работают 47. Две УИК не работают, так как находятся на линии огня, поэтому члены комиссий побоялись выйти на работу. Есть вероятность, что ряд комиссий в округе, которые пока не работают, начнут работать в течение дня.

В 107 округе (Лисичанск) открылись все 48 УИК, находящихся на подконтрольной украинскому правительству территории.

В 112 округ (Рубежное) все 23 УИК, расположенных на контролируемой Украиной территории, открылись. В населенных пунктах Новотошкивка, Тошкивка, Нижнее и Светличное выборы не проходят, так как села расположены на линии огня.

В г.Горское и Золотое выборы планировалось проводить, однако вчера в 16.45 со стороны Первомайска боевики совершили минометный обстрел Золотого, после чего члены УИК сдали бюллетени, печати и документацию в ОИК. Из-за угрозы безопасности избирателей выборы здесь не проводятся.

В 113 округе все УИК работают.

В 114 округе из 30 УИК открылись 29, в одной пока нет кворума.

В Новопсковском, Меловском и Марковском районах открылись все УИК. В Станично-Луганскомрайоне, который расположен на линии огня, выборы не проводятся из-за угрозы безопасности граждан. Ночью несколько населенных пунктов района были обстреляны террористами.

По состоянию на 9.00 в Луганской области в целом открылись 420 участковых избирательных комиссий. Выборы проходят без эксцессов.

Председатель Луганской областной госадминистрации Геннадий Москаль проголосовал на внеочередных выборах парламента на избирательном участке №182 в Северодонецке.

Как сообщил УНИАН директор Департамента массовых коммуникаций обладминистрации Вячеслав Галас, Москаль проголосовал в 9.00.

В интервью журналистам губернатор отметил, что сегодня отдал свой голос за мир в Луганскойобласти и в целом на Донбассе.

Также он добавил, что выборы в области пока проходят спокойно, избирательные участки - под охраной милиции, также охрану правопорядка в области обеспечивают военные.