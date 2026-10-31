Глупые люди хотели, чтобы я ввёл санкции против России, – Трамп

Трамп пояснил, что если бы он так поступил, то не удалось бы вернуть из тюрьмы американца Стивена Хаббарда.

Президент США Дональд Трамп назвал "глупыми людьми" тех, кто призывал его ввести санкции против России. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

"Глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против России", – заявил глава Белого дома.

При этом Трамп пояснил, что если бы он это сделал, то не удалось бы вернуть из тюрьмы американца Стивена Хаббарда, который присутствовал рядом с президентом США.

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"Как бы это выглядело? Я бы сказал Путину: "Я бы хотел вернуть Стивена Хаббарда обратно, господин президент, и, кстати, мы вводим санкции против вас прямо сейчас"", – добавил он.

74-летний учитель на пенсии из Мичигана попал в руки российских военных в Украине в апреле 2022 года. В России его осудили якобы за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. Известно, что 21 октября, во время визита спецпосланника Трампа Стива Виткоффа в Петербург, Хаббарда освободили.

Трамп рассказал, что попросил об этом Путина в телефонном разговоре. При этом в Кремле заявили, что отпустили американца по гуманитарным соображениям.

Санкции США против Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению государственного секретаря США Марко Рубио, глава Белого дома Дональд Трамп принял "мудрое" решение, когда решил снять часть санкций с России и разрешил возобновить экспорт дизельного топлива. Рубио отметил, что Трамп пытается выступить посредником между Украиной и Россией, поскольку хочет увеличить поставки энергоносителей на мировой рынок и тем самым снизить цены. Он добавил, что это выгодно не только США, но и "является важным фактором, учитывая высокие цены на дизельное топливо во всем мире".

Также мы писали, что NYT со ссылкой на собственные источники утверждает, что администрация Трампа рассматривает возможность отмены санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций. Американские чиновники уже давно считают Российский фонд прямых инвестиций одним из самых мощных инструментов международного влияния Кремля. По словам источников, российские чиновники настаивали на отмене санкций в рамках более широких переговоров об участии фонда в поставках дизельного топлива в США. По словам одного из американских чиновников, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оказался полезным посредником.

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