Сегодня УНИАН объявит результаты международного экзит-полла

Цель проведения - точное отображение результатов волеизъявления избирателей относительно партийных симпатий.

Результаты экзит-пола будут обнародованы в 20:01, они покажут, какие политические партии проходят в состав будущей Верховной Раде Украины.

Читайте такжеВ Украине проходят выборы в Верховную Раду (онлайн)Организаторами экзит-полла стали 4 партнера: Правительство Канады, Социологическая группа «Рейтинг» (Rating Group Ukraine) - компания по исследованию общественного мнения (Украина), «Baltic Surveys» / The Gallup Organization - компания по исследованию общественного мнения (Вильнюс), при поддержке Международного Республиканского Института (The International Republican Institute - IRI).

Экзит-пол будет проводиться во всех регионах Украины, кроме Крыма.