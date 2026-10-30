Началась эвакуация из Олешек: большинство попросились на украинскую территорию

Лиш 4 автобуса из 21 удалось заполнить теми, кто решил остаться под режимом Путина.

Жители оккупированных Олешек, согласившиеся на эвакуацию, в сопровождении представителей украинского государства отправились на автобусах в российскую Анапу. Об этом сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу. Оттуда они вылетят самолетами в Беларусь, а дальше на автобусах доберутся домой", – написал он.

Тем временем российский пропагандист Владимир Романов, который также прибыл в Олешки, опубликовал в Telegram пост, в котором пожаловался, что подавляющее большинство горожан выразили желание эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

"Украина – 17 автобусов. Россия – 4 автобуса. По телевизору, скорее всего, покажут больше наших автобусов, но у них будут наглухо зашторины окна", – написал он, а затем в испуге удалил эту информацию.

Эвакуация из Олешек

Как писало УНИАН, на прошлой неделе было объявлено о договоренности между Украиной и РФ о локальном прекращении огня и эвакуации гражданских лиц из Олешок. Посредницей в переговорах выступила первая леди США Мелания Трамп.

Согласно договоренности, обе стороны обязались временно прекратить военные действия в районе Олешко и на маршрутах гуманитарной миссии, чтобы обеспечить доставку помощи и организовать безопасную эвакуацию гражданских лиц. Режим тишины фактически вступил в силу в 03:00 по киевскому времени 27 октября. Он действует без существенных нарушений.

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