В Кременчуге приостановили голосование на обесточенных участках

Об этом УНИАН сообщил заместитель окружкома Артем Гриценко.

По его словам, на данные участки уже выехали члены окружкома, сотрудники милиции и управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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«Без света голосовать люди не могут. Временно прекратили работу. Сейчас решаем вопрос с резервными источниками», - сказал Гриценко.

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Напомним, в Кременчуге сегодня вечером на ряде избирательных участков пропал свет. По оперативным данным, свет пропал на участках по улицам Московская и Киевская.

Первый вице-мэр города Виктор Калашник сообщил, что свет на ряде избирательных участков пропал из-за аварии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Луганской области проголосовала треть избирателей.