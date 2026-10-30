У Путина заявили, что РФ продолжит воевать против Украины даже во время переговоров

Песков заявил, что прекращение огня якобы станет "передышкой" для Украины.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается прекращать боевые действия против Украины, так как это якобы "даст украинской стороне возможность восстановить силы". Его слова цитируют росСМИ.

По словам Пескова, подготовка к трехсторонним переговорам с участием Украины, США и России не означает, что Москва согласилась на какое-либо прекращение огня.

"Подготовка к переговорам не предполагает каких-либо взятых на себя обязательств по ограничению боевых действий. Мы неоднократно сами заявляли, что выступаем против прекращения огня, которое даст украинцам передышку", - сказал пресс-секретарь Путина.

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Кроме того, Песков заявил, что договоренности по проведению гуманитарной операции в Алешках - это отдельно взятая ситуация. По его словам, невозможно проецировать это на весь процесс урегулирования войны.

Готова ли РФ обсуждать с Украиной вопрос оккупированных территорий

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что тема территориальных вопросов может стать предметом будущих трехсторонних переговоров о прекращении войны России против Украины. Он добавил, что ожидается "очень серьёзный разговор, который будет охватывать огромное количество деталей".

Также Песков заявил, что российская сторона не хотела бы обсуждать эти детали публично, поскольку считает, что это навредит потенциальному будущему мирному процессу.

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