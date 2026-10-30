Зеленский анонсировал удары по еще более отдаленным регионам России

Президент отметил, что Украина планирует расширить подразделения дипстрайков.

Украина определила ключевые направления для дальнейшего применения дальнобойных средств поражения на территории России. Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада относительно дипстрайков в сентябре – октябре.

"На каждый российский удар по нашим городам и общинам всегда следует наш вполне справедливый ответ. На сегодняшний день в зоне досягаемости наших ударов находятся российские объекты на линии от Ямала до Западной Сибири, и мы работаем над тем, чтобы наши дроны и ракеты могли достигать и ещё более отдалённых российских территорий", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что Украина планирует расширить подразделения дипстрайков - как на основе возможностей СБУ и, в частности, Центра специальных операций "Альфа", так и на основе разведывательных служб и других составляющих Сил обороны Украины.

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"Наша украинская дальнобойность – это одна из реальных гарантий сохранения независимости нашего государства сейчас, во время этой войны, и станет одной из долгосрочных гарантий безопасности после окончания войны. Развиваем нашу силу", - подчеркнул президент.

Пауза в ударах по российским НПЗ закончилась

Напомним, что ранее в Fire Point сообщили, что Силы обороны Украины с помощью дронов FP-1 нанесли удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области РФ. Украина, как и обещала партнерам, ровно в течение двух недель воздерживалась от ударов по НПЗ.

Новокуйбышевский НПЗ имеет проектную мощность переработки около 8,8 млн тонн нефти в год. По территории завода были зафиксированы многочисленные попадания.

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