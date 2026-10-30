Учёные нашли гриб возрастом 440 миллионов лет в месте, где не было деревьев: что их удивило

Его необычное строение дает ключ к пониманию того, как грибы способствовали превращению бесплодной суши в среду, пригодную для процветания других организмов.

Крошечная окаменелость возрастом 440 миллионов лет позволила сделать неожиданное открытие о далеком прошлом Земли. Ученые идентифицировали ее как Tortotubus protuberans - древний гриб, существовавший в эпоху, когда почти вся жизнь была сосредоточена в океанах. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Интересно, что его необычное строение дает ключ к пониманию того, как грибы способствовали превращению бесплодной суши в среду, пригодную для процветания других организмов.

Это открытие принадлежит доктору Мартину Смиту, палеонтологу из Даремского университета. В 2016 году данная находка была описана как старейший из известных грибов, а также как древнейший на тот момент образец наземного организма.

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В силурийском периоде облик Земли был совершенно иным. Не было ни лесов, ни цветковых растений, а немногочисленные представители флоры на суше напоминали мхи или лишайники. И все же под поверхностью земли уже шли процессы, которые в конечном итоге привели к образованию почвы - и ключевую роль в этом играли грибы.

Удивительно сложное строение

Отмечается, что на первый взгляд Tortotubus protuberans выглядит довольно невзрачно, но его микроскопические нити рассказывают интересную историю. Доктор Смит выяснил, что гриб имел шнуровидную структуру, напоминающую строение некоторых современных грибов. От основной нити отходили более мелкие ответвления, которые затем изгибались, возвращались к главному стволу и постепенно обвивали его. Для столь древнего организма это была поразительно упорядоченная структура.

У современных грибов подобные сети служат для перемещения питательных веществ внутри колонии - это крайне важно в условиях, когда ресурсы скудны или распределены неравномерно. Согласно исследованию, опубликованному в Botanical Journal of the Linnean Society, характер ветвления этой окаменелости очень похож на структуры, которые у современных грибов отвечают за транспортировку питательных веществ и процессы разложения.

Кроме того, такие сети помогают грибам распространяться по поверхности и осваивать новые территории - огромное преимущество для ранней эпохи, когда питательные вещества на суше были в дефиците и встречались крайне неравномерно.

Как грибы помогли сформировать почву

Важно, что 440 миллионов лет назад земля была совсем другим местом: у ранних растений не было корней, что ограничивало их взаимодействие с материалом под поверхностью. Грибы, напротив, могут распространять свои нити по земле и способствовать расщеплению органических веществ.

Эта деятельность имела значение: способствуя разложению, стабилизации осадков и выветриванию, грибы помогли наладить процессы, которые превращают рыхлый материал в почву. Смит объяснил:

"То, что мы видим в этом ископаемом, - это сложное грибковое "поведение" в некоторых из самых ранних наземных экосистем, способствующее формированию почвы и запускающее процесс гниения на суше".

Чем питался этот древний гриб

Одна деталь о том, что же ему пришлось разложить, остается загадкой. Современные грибы часто питаются мертвыми растениями и другим органическим материалом, но когда жил Tortotubus, не было деревьев, сбрасывающих листья, и не было лесов, производящих большое количество растительных остатков.

Смит предполагает, что гриб, возможно, питался материалом, произведенным гораздо более простыми организмами: бактерии и водоросли, вероятно, уже жили на суше в силурийском периоде и могли поставлять органические вещества для расщепления. Проблема в том, что эти крошечные организмы редко оставляют окаменелости, поэтому трудно точно определить, что именно там присутствовало.

Новости археологии

Ранее сообщалось, что один-единственный зуб древнего слона позволил ученым заглянуть в мир, существовавший почти 700 000 лет назад. Эта находка, сделанная на севере Израиля. помогла исследователям воссоздать облик удивительно богатого доисторического ландшафта - с лесами, реками, заболоченными участками и пышной растительностью.

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