В России открылись шесть участков для голосования на украинских выборах

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, проголосовать можно в шести городах – в Москве на участке при Посольстве Украины в России, а также на участках при Генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени.

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На избирательном участке в Москве работают двое наблюдателей от ОБСЕ.

Для освещения выборов аккредитовались более 50 иностранных и российских журналистов.

Как сообщили УНИАН на участке при Посольстве Украины в РФ, принять участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины в Москве смогут около 26 тыс. граждан Украины, состоящих на консульском учете в консульском отделе при посольстве, а также 247 граждан Украины, прибывших лично на участок и написавших соответствующие заявления до 20 октября включительно. В то же время, практика показывает, что ожидать явки на избирательном участке в Москве более тысячи человек не стоит, так к этому участку приписаны 17 областей РФ. Большинство граждан Украины решают не тратить деньги и время на дальнюю поездку в Москву для участия в выборах. «Голосуют в основном граждане Украины, которые проживают в Москве и Московской области, а также сотрудники посольства», - отметил глава участковой избирательной комиссии при Посольстве Украины Виктор Гиржов.

Он подтвердил, что обращений для включения в список избирателей на эти выборы было меньше, чем на досрочные президентские выборы 25 мая.

Московская полиция усилила охрану украинского диппредставительства, где проходит голосование. У здания находятся 5 автобусов с сотрудниками полиции. Перед входом в посольство российские стражи порядка с помощью металодетекторов проверяют людей, прибывающих к посольству. Далее эту процедуру повторяют украинские пограничники, охраняющие дипломатическую миссию. Обстановка на участке спокойная.

По данным УНИАН, также усилена охрана всех Генеральных консульств Украины в РФ, где проходит голосование.