Россия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры: отмечаются перебои с электричеством

Жители отмечают значительные скачки напряжения в энергосети Киева.

В пятницу вечером, 30 октября, Россия нанесла удар по критической инфраструктуре в Киеве, сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

"Попадание в объект критической инфраструктуры. Экстренные службы направляются на место", – говорится в его сообщении.

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Как сообщают СМИ, в столице после этого начались перебои с электричеством. Очевидцы жалуются, что электричество то появляется, то снова пропадает. Также жители фиксируют значительные скачки напряжения в энергосети Киева.

Впоследствии Кличко также сообщил, что в Шевченковском районе Киева повреждено остекление в 14-этажном жилом доме на уровне 6–7 этажей.

"В Шевченковском районе повреждено остекление в 14-этажном жилом доме на уровне 6–7 этажей. Пожара нет. Экстренные службы направляются на место", – написал мэр столицы.

Он добавил, что также в Киеве возможны перебои в работе системы водоснабжения.

"Из-за отключения электроэнергии в результате вражеского удара по нескольким объектам критической инфраструктуры в столице упало давление в системе водоснабжения, и в настоящее время наблюдаются перебои в работе системы. Энергетики работают над восстановлением", – указал Кличко.

Ситуация в Киеве: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в пятницу утром ДТЭК сообщила, что из-за аварии на поврежденном обстрелами оборудовании графики отключения света на правом берегу Киева временно не будут действовать. В ДТЭК подчеркнули, что энергетики работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. При этом на левом берегу столицы действовали графики отключения электроэнергии.

Также мы писали, что в четверг, 29 октября, россияне применили баллистическое оружие по Киеву. Кличко писал, что во дворе одного из жилых комплексов в Днепровском районе столицы горели обломки ракеты, а в другом месте взрывная волна выбила окна в жилом доме. Кроме того, Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила, что в результате российской атаки погиб один человек.

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