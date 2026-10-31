Канада выделит Украине средства в рамках кредита ЕС: названа сумма

Карни отметил, что 500 млн евро станут первоначальным взносом Канады.

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил в пятницу, 30 октября, что его страна выделит 500 млн евро на запланированный Европейским союзом кредит для Украины в размере 90 млрд евро, сообщает APA.

"Что касается кредита для Украины... 500 млн евро станут нашим первоначальным вкладом. Это очень важный и эффективный механизм, и я действительно высоко оцениваю инициативу председателя Европейской комиссии фон дер Ляйен, членов Комиссии и председателя Кошты по его созданию, использованию замороженных активов для предоставления Украине крайне необходимого финансирования", – заявил Карни во время совместной пресс-конференции с фон дер Ляйен и Коштой.

Премьер-министр Канады отметил, что вклад его страны является примером реализации недавно объявленного партнерства Канады с Европейским союзом. Он добавил, что это "позитивный союз".

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Кредит ЕС для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, согласно прогнозу Европейской комиссии, союзники Киева, не входящие в ЕС, на данный момент пообещали выделить на следующий год лишь 4 млрд евро, что меньше, чем 19 млрд евро в 2026 году. FT после анализа данных указала, что члены "Большой семерки" – США, Великобритания, Канада и Япония – вместе намерены предоставить лишь 1 млрд евро. В то же время Киев заявил, что в следующем году ему грозит дефицит финансирования в размере 70 млрд евро. Эту цифру подтвердила Европейская комиссия, и она включает военное финансирование после завершения поставок последних партий вооружения, предусмотренных при администрации Байдена.

Также мы писали, что Венгрия, Чехия и Словакия не хотят гарантировать новый кредит ЕС для Украины. По данным Welt, они требуют освободить их от участия в финансовом обеспечении нового кредита Евросоюза. В немецких дипломатических кругах требование Венгрии, Чехии и Словакии подвергается резкой критике, поскольку эти страны в то же время настаивают на получении значительных объемов финансирования из бюджета ЕС. Один из немецких дипломатов отметил, что требование сделать исключение в вопросе помощи Украине несовместимо с их стремлением получать больше средств на региональное развитие.

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