В Славянске открылись не все избирательные участки - СМИ
09:42, 26 октября 2014Политика
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В избирательном округе №47 с центром в Славянске Донецкой области по состоянию на 8:40 открылись 85% избирательных участков.
REUTERS
Об этом Радио Свобода сообщила председатель окружной избирательной комиссии Ирина Чемсак. По ее словам, речь идет о тех участках, с которых поступило подтверждение об открытии.
К избирательному округу №47 принадлежат город Славянск, а также Славянский и Александровский районы.
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Славянск от апреля контролировали пророссийские сепаратисты во главе с гражданином России Игорем Стрелковым. В июле после длительной осады город вернулся под контроль украинской власти.
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