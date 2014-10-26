В Славянске открылись не все избирательные участки - СМИ

Об этом Радио Свобода сообщила председатель окружной избирательной комиссии Ирина Чемсак. По ее словам, речь идет о тех участках, с которых поступило подтверждение об открытии.

К избирательному округу №47 принадлежат город Славянск, а также Славянский и Александровский районы.

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Славянск от апреля контролировали пророссийские сепаратисты во главе с гражданином России Игорем Стрелковым. В июле после длительной осады город вернулся под контроль украинской власти.