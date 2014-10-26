В Харькове задержали мужчину, "заминировавшего" три избирательных участка

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, звонок с сообщением о минировании избирательных участков № 30,31,32 (округ №171), которые находятся в помещении СОШ №14, был сделан со стационарного городского телефона, установленного по месту жительства мужчины, 1971 года рождения.

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Работники милиции, которые прибыли на место, установили, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследованиям по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью аноним сделал неправдивое сообщение о минировании сразу трех избирательных участков, которые находятся в помещении школы. Несмотря на это, участки открылись своевременно.