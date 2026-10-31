Россияне ударили по Харькову: есть раненые, повреждены дома (фото)

На данный момент известно о 5 раненых.

Ночью россияне нанесли удар с помощью БПЛА по частному сектору в Основянском районе Харькова, в результате чего 5 человек получили ранения.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС. "Загорелись крыша жилого дома и приусадебные постройки общей площадью 300 кв. м. Пожар ликвидирован. Всего повреждено около 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль", – говорится в сообщении.

На месте работали спасатели и психологи ГСЧС, а также медики, правоохранители и коммунальные службы.

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Удары по Харькову

Российские войска продолжают регулярно атаковать Харьков ракетами и беспилотниками, нанося удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

28 октября в результате российской атаки реактивным беспилотником по Основянскому району города вспыхнул масштабный пожар площадью 2500 кв. м. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки, производственное здание, гаражи и автомобили. Ранения получили пять человек, среди них – четырёхлетний ребёнок.

26 октября российские войска нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова. В результате атаки погибли два человека, ещё четверо получили ранения. Были повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

22 октября оккупанты атаковали Харьков реактивными беспилотниками. В двух районах города возникли пожары, повреждения получили жилые дома, магазин и автомобили.

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