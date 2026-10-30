'Погасите задолженность за свет': ДТЭК предупредил украинцев о новой схеме мошенничества

В письмах мошенников могут содержаться опасные ссылки и файлы.

Мошенники используют название ДТЭК и просят якобы погасить задолженность за электроэнергию, сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Внимание: мошенники используют название ДТЭК. Злоумышленники рассылают письма якобы от "бухгалтера ДТЭК Энерго" и просят погасить задолженность за электроэнергию", - говорится в сообщении.

В ДТЭК предупредили, что в письмах могут содержаться опасные ссылки и файлы. Если их открыть, мошенники могут получить доступ к вашему компьютеру.

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Там призвали потребителей не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать неизвестные файлы.

"Проверяйте информацию о задолженности только через официальные каналы вашего поставщика электроэнергии", - добавили в ДТЭК.

Мошенники - главные новости

Издание The Independent писало, что преступники используют искусственный интеллект, чтобы имитировать голоса и лица родственников и друзей жертв мошенничества, чтобы те легче согласились перечислить деньги.

Заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская рассказывала, что главная опасность современного мошенничества заключается как в технических инструментах и средствах, так и в том, что мошенники всё чаще заставляют клиента самостоятельно "делиться" данными о своей платежной карте, даже сообщая коды подтверждения операций.

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