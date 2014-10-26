МВД приняло 330 сообщений о нарушениях на выборах
Министерство внутренних дел в течение дня в рамках обеспечения голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду зафиксировало около 330 нарушений законодательства, по двум случаям открыты уголовные производства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Кабинете министров заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
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«В органы внутренних дел поступили сообщения о 330 случаях нарушения избирательного законодательства, включая 20 сообщений о минировании участков, – сказал Яровой. - В целом одно уголовное производство начато за подкуп избирателей и одно - по факту изъятия оружия».
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Яровой уточнил, что в числе наиболее частых нарушений – подкуп избирателей, незаконная агитация, потеря печатей, неправомерные действия избирательных комиссий.
Все сообщения, по словам Ярового, проверяются, ведутся следственные действия.
Ранее в ЦИК заявляли, что выборы проходят честно и прозрачно.