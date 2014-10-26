В Донецкой области открылось 96% участков
11:20, 26 октября 2014Политика
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В Донецкой области открылись 1 тыс. 47 избирательных участков, что составляет 96% от запланированного количества (1 тыс. 97).
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на оперативные данные исполкомов городских советов и райгосадминистраций на 10.00.
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Остальные 4% не открылись по разным причинам, в том числе из-за того, что не смогли собраться участковые избирательные комиссии. Наиболее сложная ситуация сложилась в Марьинском и Волновахском районах - там открылись около 60% участков.
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