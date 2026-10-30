Атака РФ на вокзал в Днепре: Укрзализныця предупредила о значительной задержке поездов

Пассажиры могут вернуть билеты в Днепр с 100-процентной компенсацией.

Из-за российских атак на железнодорожный вокзал и локомотивы в Днепре возможны существенные задержки поездов, следующих в город и из него. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика в своем Telegram-канале.

"Возможны значительные задержки поездов, следующих из Днепра и в Днепр, из-за постоянных вражеских атак на вокзал и локомотивы", – отметили в "Укрзализныце".

В "Укрзализныце" добавили, что железнодорожники делают все возможное, чтобы движение поездов продолжалось, однако ситуация с безопасностью может влиять на время отправления и прибытия.

Видео дня

Кроме того, в УЗ добавили, что в связи с этими обстоятельствами можно отказаться от поездки из Днепра или в Днепр и оформить претензионный возврат билета со 100% компенсацией.

"Если во время поездки на поезде объявили эвакуацию, внимательно слушайте указания поездной бригады и немедленно отойдите от поезда не менее чем на 200 метров", – добавили в "Укрзализныце".

Пассажиров просят следить за обновлениями о движении поездов на сайте УЗ.

Российские атаки на пассажирские поезда

29 октября стало известно, что после удара России по вокзалу Днепра "Укрзализныця" пересмотрит протоколы безопасности, чтобы лучше реагировать на угрозы и обеспечивать эвакуацию людей в безопасные места.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что в прифронтовых населенных пунктах железнодорожный подвижной состав и инфраструктура остаются одними из главных целей врага.

Вас также могут заинтересовать новости: