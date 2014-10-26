В Москве проголосовали почти 200 украинцев

Об этом УНИАН сообщил глава участковой избирательной комиссии Виктор Гиржов.

"Состоянием на 12.30 мск в российской столице проголосовало 195 граждан Украины", - сказал Гиржов.

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Он отметил, что прогнозированно активность избирателей меньше, чем в ходе президентских выборов 25 мая.

Гиржов подчеркнул, что ситуация на избирательном участке спокойная, так как предприняты адекватные меры безопасности как со стороны российской полиции, так и украинских пограничников, которые охраняют украинское диппредставительство.

Кроме того, он уточнил, что на участке работают четверо наблюдателей - представители Швеции и Дании от ПАСЕ и двое россиян от "Мирового конгресса украинцев".

Как сообщал УНИАН, в России открылись шесть избирательных участков для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Проголосовать можно в шести городах – в Москве на участке при Посольстве Украины в РФ, а также на участках при Генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени.