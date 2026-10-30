Значительные повреждения: энергетики сказали, когда вернут свет Киеву и двум регионам

Для полного восстановления электроснабжения потребуется время.

Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру сложной остается ситуация с электроснабжением в Киеве, Киевской области и Днепровской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в своем Telegram-канале.

"В результате целенаправленных российских атак на энергетическую инфраструктуру, в частности на системы передачи электроэнергии и трансформаторное оборудование, ситуация с электроснабжением в Днепровской области, в Киеве и области остается сложной", – отметили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что в Днепровской области ремонтным бригадам уже удалось восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры и части потребителей. Восстановительные работы также продолжаются в Киеве и Киевской области.

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Подчеркивается, что масштабы повреждений значительны, поэтому для полного восстановления электроснабжения требуется время. Работу энергетиков дополнительно затрудняют длительные воздушные тревоги и постоянная угроза повторных обстрелов.

"Несмотря на все трудности, ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", – добавили в Минэнерго.

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Напомним, что 30 октября из-за аварии на поврежденном обстрелами оборудовании графики на правом берегу Киева временно не действовали. А также в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.

В целом в пятницу в отдельных регионах Украины вынужденно вводятся ограничения на потребление электроэнергии. Так, время применения ограничений: 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, объемом от 1,5 до 2,5 очередей (6–10 часов); 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности.

В то же время россияне продолжают систематически наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Только за прошедшую неделю враг совершил 126 атак на энергетический и нефтегазовый секторы.

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