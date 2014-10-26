В Донецкой области могут проголосовать лишь 42% избирателей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре донецкой областной организации КИУ.

По состоянию на 11.30 в Донецкой области работают 1058 из 1145 участковых избирательных комиссий в 12 округах области, что составляет 92,4%. Всего в этих округах находятся 1464 избирательных участка.

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По данным ЦИК, общее число избирателей в Донецкой области составляет 3 млн 368 тыс. 242 человека. На открывшихся участках смогут проголосовать только 1 млн 416 тыс. 142 человка. Таким образом, возможность проголосовать есть у 42% избирателей Донецкой области, сказано в сообщении.