В Славянске зафиксировали махинации с бюллетенями

Об этом сообщают наблюдатели Комитета избирателей Украины.

"Такие случаи зафиксированы на участках №№ 141186, 141190 и 141200. По закону, переселенцы получают для голосования только один бюллетень со списком политических партий, а за кандидатов на одномандатных округах они не голосуют", - говорится в сообщении КИУ.

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В Комитете также сообщили, что на участке №141224 было зафиксировано очередное нарушение. В кабинках для голосования отсутствует освещение, а соответственно, избиратели не могут полноценно разобраться в избирательных бюллетенях.

Ранее председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что день выборов в Киеве отметился относительным спокойствием на избирательных участках.