Организаторы G20 отказались от совместного фото лидеров МИД из-за Лаврова, – Bloomberg

Отказ Германии и других стран стал ярким символом разногласий, возникших между США и их союзниками из-за стремления президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией.

Организаторы встречи G20 в Атланте (США) отказались от традиционного "семейного фото" после того, как несколько чиновников, участвовавших в мероприятии, не захотели фотографироваться вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Bloomberg.

Издание отметило, что хотя эта фотография носит чисто церемониальный характер и не имеет большого значения, она является ритуалом таких встреч и призвана продемонстрировать единство мировых лидеров.

"Отказ Германии и других стран стал ярким символом разногласий, возникших между США и их союзниками из-за стремления президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией в рамках его попыток положить конец войне в Украине", – говорится в статье.

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Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что с Россией не может быть "обычного хода дел".

"Нам нужно обсудить эти спорные вопросы здесь, за столом переговоров, именно поэтому этот разговор важен. Но мы также должны избегать посылания неверных визуальных сигналов", – заявил он журналистам в Атланте.

Американский чиновник подтвердил, что делегация отказалась от торжественной фотосессии. Он добавил, что организаторы мероприятия хотели избежать того, чтобы разногласия по поводу фотосессии стали дипломатическим отвлекающим фактором. Они стремились сосредоточить внимание на обсуждениях и приоритетах группы.

Издание сообщило, что двухдневная встреча министров иностранных дел крупнейших экономик мира является предварительным мероприятием перед саммитом лидеров этой группы, который должен состояться в декабре в гольф-клубе Trump National Doral в Майами.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп пригласил на это мероприятие президента России Владимира Путина, но Кремль пока не сообщил, примет ли он это приглашение.

По данным Государственного департамента, встреча на этой неделе в Атланте направлена на "продвижение основной миссии G20 по обеспечению глобальной стабильности и процветания".

Вероятно, войны в Украине и Иране станут двумя основными темами обсуждения.

Предполагается, что европейские министры, выступающие за сохранение жесткой позиции в отношении России, будут сопротивляться попыткам Трампа привлечь Путина к переговорному столу и убедить Европу покупать больше российских нефтепродуктов.

В статье напоминается, что они особенно недовольны заявлением Трампа, сделанным в начале этого месяца, о том, что он отменит некоторые пошлины и санкции против России в рамках соглашения с Путиным, которое позволит России экспортировать дизельное топливо на зарубежные рынки.

Издание отметило, что подобные напряжения возникли из-за так называемой "семейной фотографии", сделанной во время встречи министров финансов стран "Группы двадцати" в сентябре в Ашвилле, штат Северная Каролина.

По данным издания, министр финансов США Скотт Бессент пригласил министра финансов России Антона Силуанова на встречу, не посоветовавшись с другими членами "Группы двадцати", и многие союзники США, в частности Германия, заявили, что не согласятся фотографироваться вместе с Силуановым. В итоге его не включили в групповой снимок.

Саммит "Группы двадцати" в декабре: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным СМИ, российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ на встрече G20 в Атланте, получили американские визы без ограничений на передвижение. Указывается, что в сентябре во время мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке для них действовали территориальные ограничения. Тогда им разрешили находиться в радиусе примерно 40 км от центра Нью-Йорка, где расположена штаб-квартира ООН. Такие условия фактически ограничивали возможность российских корреспондентов выезжать в другие города, в частности в Вашингтон, для проведения интервью.

Также мы писали, что помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что возможность визита Путина на декабрьский саммит G20 в Майами зависит от результатов встречи лидеров Китая, РФ и США на саммите АТЭС. Ушаков добавил, что РФ готовится к этой встрече. Кроме того, он подтвердил, что Россия получила приглашение на саммит G20.

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