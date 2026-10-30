Эвакуация из Олешек: стало известно, сколько человек вывезли

Миссия в Олешках вступает в заключительный этап.

В рамках гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области из города будет эвакуировано более 750 жителей. Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп в сети Х.

"Конвой готов безопасно эвакуировать более 750 человек, которые добровольно решили покинуть Олешки. В его состав входят 25 автобусов, 50 медицинских работников и машины скорой помощи", – отметила она.

По словам первой леди США, все элементы конвоя, включая безопасный проход в Олешки и из них, были согласованы по взаимной договоренности между российским и украинским лидерами.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что миссия в Олешках переходит к финальному этапу.

По его словам, в город доставили еду, воду, медикаменты и специальное оборудование для больницы.

"Тем людям, которые обратились за помощью в выезде из Олешек, была оказана помощь. Тем, кто хочет уехать в Украину, тем, кто хочет уехать на территорию РФ – всем была предоставлена такая возможность", – сказал он.

При этом омбудсмен не уточнил, вывезли ли сегодня всех, кто хотел уехать, или эвакуация продолжится в ближайшие дни.

Вместо этого Лубинец предложил сделать гуманитарные миссии под координацией Мелании Трамп регулярными, отметив, что опыт Олешек стоит распространить на другие населенные пункты, где гражданские лица находятся в подобных условиях.

Эвакуация из Олешко – что известно

Как сообщал УНИАН, Украина и РФ при содействии первой леди США Мелании Трамп договорились о временном прекращении огня в районе Олешек Херсонской области для эвакуации гражданского населения.

С 3:00 27 октября там ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. Он продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября.

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