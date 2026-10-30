В Европе испытывают электромагнитную пушку, стреляющую на 550 км

Ранее США отказались от разработки этой технологии.

Франция и Германия разрабатывают перспективное электромагнитное оружие, которое в будущем может изменить подходы к ведению боевых действий. Франко-немецкий Институт исследований Сен-Луи (ISL) провел первое испытание своей электромагнитной пушки за пределами лаборатории, сообщает GeekWeek.

Речь идет о технологии "рельсотрон" (Railgun), которая позволяет разгонять снаряды с помощью электромагнитного поля, а не пороховых зарядов. По оценкам разработчиков, скорость боеприпаса может достигать 10 тысяч км/ч, а потенциальная дальность поражения целей – 550 км.

"Снаряд, выпущенный со скоростью 10 тысяч км/ч и попадающий в цель на расстоянии 550 км, – это не научная фантастика", – подчеркивает автор публикации.

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Недавнее испытание состоялось на полигоне в Бальдерсхайме. Инженерам удалось впервые продемонстрировать свободный полёт снаряда, запущенного с установки собственной разработки ISL. Это стало важным этапом программы Railgun Free Flight Facility, запущенной два года назад.

Как объясняет GeekWeek, новая испытательная инфраструктура позволит постепенно увеличивать мощность выстрелов, проверять поведение боеприпасов в полете и совершенствовать всю систему. В то же время до создания готового боевого оружия еще далеко.

Главное преимущество технологии – потенциально низкая стоимость выстрела. В отличие от обычных пушек, Railgun использует электрическую энергию, а высокая скорость снаряда позволяет поражать цели кинетической энергией без необходимости использования большого взрывчатого заряда.

Впрочем, разработчикам ещё предстоит решить серьёзные технические проблемы: огромное потребление электроэнергии, быстрый износ направляющих и перегрев установки. Именно из-за этих трудностей ВМС США в 2021 году приостановили собственную программу создания электромагнитной пушки.

В настоящее время аналогичные разработки ведут также Япония и Китай. В перспективе такие системы могут использоваться для борьбы с гиперзвуковыми ракетами и другими высокоскоростными угрозами. Однако для этого понадобятся эффективные радары и системы сопровождения целей.

По оценке автора GeekWeek, полноценное внедрение европейской разработки может состояться примерно к 2035 году. Следующими этапами станут увеличение дальности стрельбы, мощности установки и совершенствование специализированных боеприпасов.

Новости вооружений

Как писал УНИАН, американская компания Vigil Autonomy представила систему Air Cover: летающее маскирующее покрывало, предназначенное для маскировки техники и пехоты от обнаружения в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Главным преимуществом разработки называют возможность маскировать движущиеся объекты, однако у нее есть критические недостатки.

Также мы сообщали, что нидерландская компания Destinus, поставляющая Украине крылатые ракеты Ruta, подтвердила запуск серийного производства ракеты Ruta Block 2 с дальностью до 700 км и боевой частью весом 250 кг. Компания уже изготовила более 1750 ракет "Ruta", а ежемесячные объемы производства приблизились к 300 единицам, что превышает довоенный уровень выпуска крылатых ракет во всей Европе.

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