Госдепартамент США одобрил продажу Украине 500 ракет к Patriot на 2,1 млрд долларов

Украина получит современные ракеты версии PAC-3 MSE.

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 500 ракет к ЗРК Patriot на сумму 2,1 млрд долларов. Их оплатят Канада, Германия и Норвегия. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что Украина получит ракеты PAC-3 MSE. В поставку также будут включены засекреченные и незасекреченные запасные части для ракет и другие сопутствующие элементы материально-технического обеспечения и программной поддержки. Главным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin.

"Данная предлагаемая сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности страны-партнера, которая является фактором политической и экономической стабильности в Европе. Украина оплатит эту закупку за счет пожертвований от Канады, Германии и Норвегии в рамках программы JUMPSTART, а также за счет национальных средств, финансируемых за счет кредита Европейского Союза на поддержку Украины. В данной сделке не задействованы средства США", - говорится в сообщении.

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В Госдепартаменте США подчеркнули, что эта сделка повысит способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам за счет укрепления её интегрированных сил противовоздушной и противоракетной обороны. В ведомстве добавили, что Украина без затруднений интегрирует данное оборудование и услуги в свои вооружённые силы.

Сколько ракет для Patriot Украина получает в месяц

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в среднем получает около 12 антибаллистических ракет в месяц. Он отметил, что это большой вызов.

Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о ракетах к Patriot. По его словам, Украина также столкнулась с дефицитом NASAMS.

Зеленский рассказал, что ежедневно ведет переговоры, но некоторые страны не хотят продавать ракеты, потому что общество боится, что у них ничего не останется.

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