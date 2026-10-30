В субботу в Украине будут отключать свет: кто останется без электричества в последний день октября

В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться.

В субботу, 31 октября, в отдельных регионах Украины будут вынуждены ввести ограничения на потребление электроэнергии, сообщает "Укрэнерго".

Время действия ограничений:

- 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности;

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- 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 1,5 до 2,5 очередей (6-10 часов).

В "Укрэнерго" подчеркнули, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

Там также предупредили, что вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Украинцев просят следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе.

График отключения света - Харьковская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в субботу, 31 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Таким образом, в зависимости от очереди свет будут выключать от 3,5 до 7 часов в сутки.

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00;

1.2 07:00–10:30; 17:30-21:00;

2.1 07:00–10:30; 17:30-21:00;

2.2 14:00–21:00;

3.1 10:30–14:00; 21:00-24:00;

3.2 10:30–14:00; 21:00-24:00;

4.1 10:30–14:00; 17:30-21:00;

4.2 10:30–14:00; 21:00-24:00;

5.1 14:00–17:30;

5.2 06:00-07:00; 14:00–17:30;

6.1 06:00-07:00; 14:00–17:30;

6.2 06:00-07:00; 13:00–17:30.

Отключения света в Украине - последние новости

Из-за российской атаки на Днепр 29 октября в разных частях города пропало электричество. В городе и прилегающих населенных пунктах без электроэнергии осталось более 350 тысяч абонентов.

30 октября утром в результате аварии на поврежденном обстрелами оборудовании графики на правом берегу Киева временно не действовали. В ДТЭК тогда также сообщили, что в Киевской области из-за аварии на поврежденном обстрелами оборудовании графики временно не действовали в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.

30 октября в Минэнерго сообщали, что из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру сложной остается ситуация с электроснабжением в Киеве, Киевской области и Днепропетровской области.

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