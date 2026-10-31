Война в Украине должна закончиться: Сикорский сделал заявление о российском газе в Европе

Кремль должен прекратить войну против Украины, прежде чем ему позволят возобновить поставки энергоносителей в Европу.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал к скорейшему прекращению огня в Черном море, что позволило бы обеспечить безопасный проход кораблей с зерном как из Украины, так и из России.

Он также заявил, что Кремль должен прекратить войну против Украины, прежде чем ему позволят возобновить поставки энергоносителей в Европу, передает Reuters.

"Я высказался за принятие срочных мер, поскольку народам стран Глобального Юга необходимо это зерно", - сказал Сикорский в ходе встречи министров иностранных дел стран "Группы двадцати" (G20).

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Сикорский о переговорах с РФ

Сикорский отметил, что Украина должна участвовать в любых усилиях, направленных на прекращение войны. По его словам, у Европы также есть свои "козыри" в этом вопросе, поэтому она должна принимать участие в переговорах.

Он также призвал к "справедливому завершению" войны в Украине – как условию, при котором Россия могла бы вновь продавать свои энергоресурсы в Европу, которая прежде была для нее самым прибыльным рынком.

Переговоры об окончании войны в Украине: новости

Переговоры об окончании войны в Украине продолжаются при посредничестве США, однако сроки следующего раунда трехсторонних консультаций с участием Украины, США и России остаются неопределенными.

29 октября помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что проведение встречи зависит, в частности, от ситуации на Ближнем Востоке. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что переговоры состоятся в Абу-Даби с 6 по 10 ноября

Украина настаивает на участии в переговорах и готова обсуждать различные форматы прекращения огня, включая полное и безусловное перемирие, а также меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и энергетического сектора.

При этом перспективы быстрого мирного урегулирования остаются неясными. По оценке аналитиков Института изучения войны, заявления российского руководства не свидетельствуют о готовности Москвы к существенным компромиссам, а Кремль по-прежнему рассчитывает достичь своих целей военным путем.

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