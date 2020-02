Нацотбор на Евровидение: где и когда смотреть второй полуфинал (видео)

На сцену этого полуфинала выйдут 8 участников, по итогам голосования трое из них пройдут в финал Нацотбора Украины.

В Украине стартовал Национальный отбор претендентов на участие в музыкальном конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в этом году в Нидерландах. Уже состоялся первый полуфинал отбора, по итогам которого в финал прошли трое участников.

Дата эфира и правила голосования

Уже в эту субботу, 15 февраля, пройдет второй полуфинал Нацотбора, во время которого будут определены еще трое конкурсантов, которые поборются в финале за право представлять Украину на Евровидении.

Читайте такжеПервый полуфинал нацотбора на Евровидение: выступления всех участников (видео)

Согласно правилам Нацотбора на Евровидение, каждая песня оценивается членами жюри и зрителями в ходе интернет- и СМС-голосования. Однако голоса зрителей являются приоритетными. Поэтому, если какие-то участники в итоге получат одинаковое количество баллов, именно голоса зрителей будут определяющими.

Те исполнители, которые займут первое, второе и третье места, проходят в финал.

Участники второго полуфинала Нацотбора

Во втором полуфинале будут соревноваться 8 претендентов.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – Maze

FO SHO – BLCK SQR

Элина Иващенко – Get Up

Александр Порядинский – Savior

GARNA – Who We Are?

KHAYAT – Call For Love

David Axelrod – HORIZON

TVORCHI – Bonfire

Евровидение-2020: где смотреть второй полуфинал отбора

Второй полуфинал Национального отбора представителя Украины на Евровидение-2020 начнется в 19:00. Его будут транслировать в прямом эфире телеканалы UA: ПЕРШИЙ и СТБ, которые совместно проводят Нацотбор с 2016 года.

Читайте также"Часто даже нечего обсуждать": Данилко предложил изменить формат полуфиналов Нацотбора

Наблюдать за отбором на Евровидение-2020 также возможно онлайн - каналы будут вести трансляцию на Youtube. Посмотреть его онлайн можно на сайте УНИАН.

Напомним, ранее определилась первая тройка финалистов украинского Нацотбора на Евровидение. В финале будут петь Jerry Heil, Go-A і KRUTЬ.

65-й международный песенный конкурс Евровидение в этом году стартует 12 мая в нидерландском городе Роттердам. Именно в этот день пройдет первый полуфинал, а 14 мая - второй полуфинал. И уже 16 мая состоится гранд-финал и станет известно имя победителя Евровидения-2020.