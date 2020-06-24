Шоколадно-ароматный "Пражский торт": как приготовить невероятный десерт

Вкусные бисквитные коржи, нежный масляный крем и шоколадная глазурь – "Пражский торт" имеет несравненный вкус.

"Пражский торт" (или "Прага") можно смело назвать одним из самых популярных десертов.

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В классическом варианте этот торт состоит из трех шоколадных бисквитных коржей, нежного масляного крема с какао и шоколадной помадки. Сейчас же торт может представлять собой микс из светлых и шоколадных коржей. То же самое касается и крема.

Это лакомство имеет превосходный вкус, тонкий аромат и приятную текстуру. Насыщенно шоколадный "Пражский торт" получается нежным и просто "тающим" во рту.

"Пражский торт"

Для бисквита

Мука - 116 г

Сахар - 151 г

Масло сливочное - 38 г

Какао-порошок - 23 г

Яйцо куриное - 6 шт.

Для крема

Масло сливочное - 199 г

Какао-порошок - 9,3 г

Желток яичный - 1 шт.

Вода - 21 мл

Молоко сгущенное - 120 г

Ванилин – 1,5 г

Для глазури

Шоколад темный - 100 г

Масло сливочное - 100 г

Для пропитки

Сахар - 100 г

Вода - 115 мл

Коньяк - 80 г

Для обмазки

Джем абрикосовый - 60 г

Муку смешать с какао. Отделить желтки от белков. Очень тщательно взбить желтки с сахаром, до пышного и светлого состояния.

В белки сахар вводить по два раза: первый раз – когда они полностью побелеют, второй раз – когда они начнут подходить до "мягких пиков". Взбить белки до "твердых пиков".

Застелить дно формы пергаментом, смазать дно и бока сливочным маслом.

Теперь надо все быстро смешать и аккуратно размешать, чтобы не убить "легкость". Ввести желтки в белки следует за два раза.

Теперь надо ввести муку с какао. В конце добавить сливочное масло, растопленное и охлажденное до комнатной температуры. Быстро размешать, и ловко переложить тесто в форму для выпекания.

Отправить форму в разогретую до 200°С духовку и выпекать ровно 30 минут. Готовность проверять с помощью деревянной зубочистки или спички. Важно не передержать тесто. Готовый бисквит вынуть из духовки, дать остыть 20-30 минут и снять форму. Завернуть в пленку и оставить минимум на 8 часов. Срезать с бисквита верхнюю корочку и разрезать его на 3 равных по толщине коржа.

Готовить крем для торта следует на водяной бане. Смешать желток с водой, тщательно размешать и ввести сгущенное молоко. Отправить эту заварной основу на водяную баню и уваривать до густоты средней сметаны (примерно 20 минут), постоянно помешивая. Затем охладить.

Тщательно взбить сливочное масло (комнатной температуры), и в два приема ввести в него заварной компонент. В конце ввести какао и ванилин, хорошо вымешать.

Собираем торт. По рецепту "Прага" готовится без пропитки, но можно пропитать каждый корж. Для этого следует соединить воду с сахаром, прокипятить 5 минут, охладить и ввести коньяк.

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Взять нижний корж, выложить половину крема. Разровнять крем и накрыть вторым коржом. Выложить вторую половину крема и снова разровнять. Накрыть третьим коржом.

Протереть абрикосовый джем через ситечко на верхний корж и тонким слоем размазать.

Готовим глазурь. Растопить шоколад с маслом на водяной бане (температура должна быть не более 55°С) и хорошо размешать.

Аккуратно облить торт глазурью. Разровнять лопаткой. Отправить в холодильник примерно на 40 минут, чтобы застыла глазурь. Затем украсить торт на собственный вкус. Готовый торт следует подержать в холодильнике еще несколько часов.

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