Просто, вкусно, ароматно: как приготовить быструю пиццу на сковороде

Пицца на сковороде получается вкусной, а главное – готовится очень быстро и легко.

Пицца – любимое многими итальянское блюдо, которое подходит как для ежедневного семейного, так и для праздничного стола.

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Вариантов приготовления пиццы и начинок для нее есть множество. Наименее затратный по продуктам и времени приготовления способ – на сковородке.

Пицца на сковороде получается вкусной, а главное – готовится очень быстро и легко. Начинка для такой пиццы может быть любая.

Быстрая пицца на сковороде

Для теста

Йогурт - 1 ст.

Мука - 7 ст. л.

Яйцо куриное - 1 шт.

Масло растительное (для жарки) - 1 ст. л.

Для начинки

Колбаса - 100 г

Сыр плавленый (пластинками) - 1 упаковка

Помидор - 1 шт.

Перец болгарский - 1 шт.

Лук зеленый, укроп или любую зелень - по вкусу

Кетчуп - по вкусу

Соль - по вкусу

В йогурт вбить яйцо. Добавить муку. Теперь необходимо перемешать продукты, чтобы тесто было без комочков. Оно должно быть в меру густым и не очень жидким, немного гуще по консистенции теста для блинов.

Нагреть сковороду (антипригар) добавить каплю растительного масла, сильно накалять сковородку не надо, только до той температуры, когда выливаете тесто и оно слегка шипит.

Когда тесто вылили выложить наверх пластинки плавленого сыра. Далее нанести кетчуп. Сверху выложить тонкие ломтики колбасы. Посыпать зеленым луком и зеленью.

Равномерно посыпать нарезанным сладким перцем. На перец выложить нарезанные кружочками помидоры (порезать не очень толсто) и посолить.

Накрыть все хорошо плавленым сыром (лучше стараться все закрыть).

Накрыть крышкой и поставить готовить на средний огонь примерно 10-15 минут, как только расплавится сыр – пицца готова!

Мясная пицца на сковороде

Для теста

Молоко - 100 мл

Яйцо куриное - 1 шт.

Мука - 1,5 ст.

Соль - 1 щепотка

Для начинки

Кетчуп - 30 г

Сосиска - 1 шт.

Фарш мясной - 100 г

Огурец соленый - 1 шт.

Сыр твердый - 50 г

Огурец и сосиску порезать. Фарш обжарить и посолить.

Молоко с яйцом и солью взбить вилкой или венчиком. Добавить муку, замесить мягкое послушное тесто, раскатать круг толщиной около 7 мм. Сковородку смазать подсолнечным маслом, выложить в нее основу пиццы.

Смазать основу кетчупом. Выложить начинку и посыпать сыром.

Накрыть сковороду крышкой и поставить на средний огонь. Когда сыр расплавится, поднять лопаткой тесто и проверить, оно подрумянилось. Если нет – то оставить пиццу еще жариться.

Пицца на сковородке "4 сыра"

Для теста

Мука цельнозерновая - 100 г

Оливковое масло - 1 ст. л. (+ немного на смазывание сковороды)

Желток яичный - 1 шт.

Вода - 40 мл

Соль - 1 щепотка

Для начинки

Моцарелла - 70 г

Сыр - 70 г

Брынза - 70 г

Томаты протертые - 50 г

Специи (итальянские травы) - по вкусу

Помидор - 1 шт.

Перец черный - по вкусу

Сахар (по желанию) - по вкусу

Соль по вкусу

Для подачи

Сыр сливочный - по вкусу

Базилик (зеленые листочки) - по вкусу

Помидоры черри - по вкусу

Мука, соль, растительное масло и желток выложить в емкость. Понемногу доливая воду, замесить тесто, которое не липнет к рукам. Количество воды приблизительное – зависит от муки.

Холодную сковороду диаметром 23 см смазать маслом. Руками распределить тесто по дну.

Протертые помидоры смешать с солью и черным перцем и распределить по тесту. На томаты выложить порезанные пополам моцарелки.

Между моцареллой раскрошить брынзу. Посыпать специями. На сыр выкладываем томат, порезанный кружочками.

Далее выложить сыр пластинками. Поставить сковороду на очень маленький огонь, накрыть крышкой и готовить 10-15 минут. Готовую пиццу украсить черри, базиликом, выложить немного сливочного сыра и можна подавать!

Кабачковая пицца на сковороде

Кабачок - 1 шт.

Яйцо куриное - 2 шт.

Сметана - 2 ст. л.

Мука - 4 ст. л.

Соль - по вкусу

Колбаса - 75 г

Помидор - 1 шт.

Укроп - по вкусу

Перец чили

Сыр твердый - 100 г

Масло - 1 ч. л.

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Кабачок натереть на мелкой терке и посолить. Лишний сок лучше отжать. Добавить яйца, сметану и муку, перемешать.

Сковороду смазать растительным маслом, вылить тесто и на слабом огне обжарить основу под крышкой. Перевернув на другую сторону, выложить начинку, посыпать сыром и накрыть крышкой. Оставить на 5 минут жариться на слабом огне.

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