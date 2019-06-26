Ивана Купала в Украине: история, традиции, когда праздновать

В самый разгар лета мы отмечаем один из самых мистических и волшебных праздников года - Ивана Купала.

Ивана Купала – традиционный восточнославянский праздник, который отмечают в ночь перед Ивановым днем с 6 на 7 июля. Колоритнейшей атмосферой этого дня сохраняется очищение с помощью огня и воды – древнейшей формы магических действий. Ивана Купала – один из четырех главных праздников солнечного календаря.

Это, пожалуй, единственный языческий сохранившийся до сих пор праздник, на который почти не повлияло христианство.

История Ивана Купала

Изначально, во времена, когда наши предки молились многим богам, праздник Ивана Купала отмечали в день летнего солнцестояния, то есть 22 июня. Этот самый длинный в году день считался магическим, а ночь накануне сулила чудеса и волшебство. Празднование происходило во славу божества плодородия по имен Купало. С приходом христианства языческие боги постепенно были забыты, изменились и многие праздники, их суть и дата, когда Ивана Купала отмечают. В церковном календаре день Ивана Купалы совпадает с рождеством Иоана Крестителя (Предтечи), по старому стилю его отмечали 24 июня, а в современном календаре Ивана Купала отмечают 7 июля, что вообще не имеет никакой связи с летним солнцеворотом.

Празднование Ивана Купала в 2019 году: традиции

Зная, когда Ивана Купала в 2019 году, стоит помнить, что этот день - это народный, а не государственный праздник, поэтому в этот день нет выходного. Хотя, в 2019 году немного повезло - Ивана Купала припадает на выходные дни - с субботы на воскресенье.

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Многие люди празднуют ночь Купалы с кострами, которые продолжаются всю ночь. Некоторые люди прыгают через пламя, поскольку считается, что акт перепрыгивания через костер очищает людей от болезней и неудач.

Некоторые группы людей поют традиционные песни о любви, романтике и браке в Ночь Купалы. Для некоторых женщин также принято носить традиционную одежду с вышивкой и венком из цветов на голове, чтобы отпраздновать летнюю ночь.

Иванов день относится к народно-церковному празднику. Поэтому накануне торжества в церквях проходят вечерни – службы всенощного бдения. На утрени епископы читают канон Иоанну Предтече. После захода солнца, в субботу 6 июля, православные собираются у водоёмов. Здесь они устраивают народные гуляния, пение песен, игры, хороводы и разведение ритуальных костров.

Ночью толпа сжигает чучело из соломы, символизирующее Солнце. Также уничтожается купальское деревце – это неотъемлемый атрибут праздника. Его изготавливают из молодой берёзы или ели, украшают венками и ленточками. Уничтожают его либо сожжением, либо топят в водоёме.

Основным символом праздника являются ритуальные костры. Через них прыгают участники торжества, в основном молодёжь. После этого в кострах принято сжигать устаревшие и ненужные вещи.

Для девушек ночь является одной из самых желанных. Они начинают гадать на суженого. Согласно обычаям, каждая девушка должна сплести красивый венок и запустить его по воде, предварительно установив в центре лучину и горящую свечку. Та, чей венок проплывёт дальше всех, удачно выйдет замуж и долго проживёт в счастливом браке.

Наши предки верили, что в ночь на Ивана Купала вся нечистая сила уходит из воды. Поэтому купания в эту ночь и на следующий день будут безопасными.

К купальской ночи готовились весь день. По обычаю, празднование проводилось на берегу текущей речки. Только в таком месте ночью все чувствовали себя в безопасности. Ведь на Ивана Купала из своих темных мест выходила всякая нечисть. Из числа местных жителей назначался распорядитель праздника. Он следил, чтобы парни к ночи подготовили площадку, собрали дров для костра.

Скос травы на Купала

Для праздника готовили поляну. На ней косили траву, чтобы растительность не мешала танцевать. Косари выходили в поле ранним утром, когда на траве еще блестели капельки росы. Посреди поляны устанавливали ритуальное дерево из веток вербы, чучело Марены или Купала из соломы.

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Заготовка дров

Днем нужно было заготовить побольше дров и хвороста. Ведь предстояло жечь костер до самого утра. Заготовкой дров занимались молодые юноши. Нужно было сделать огромную пирамиду, чтобы пламя ритуального костра поднималось до двух метров.

Изготовление чучела

Для купальской ночи заранее готовили солому и сено, чтобы сделать чучело. Из высушенной травы делали куклу Мары или Марены, приносившей в дом голод, беды и несчастья. Вокруг чучела плясали, а потом задевали, чтобы оно упало. После этого куклу оплакивали, относили на погребальный костер и сжигали.

Вместо чучела делали ритуальное дерево из веток березки, клена, вербы, яблони. Это деревце украшали ленточками и цветами. Называли его Купалой или Купайлом. Всю ночь вокруг него водили хороводы и пели веселые песни. Затем — сжигали на ритуальном костре или же топили в водоеме.

Прыжки через пламя

Огонь на Ивана Купала считался священным. Древние славяне думали, будто он является зародышем Солнца, поклонялись ему, очищались и защищались пламенем от злых духов. Ночью с 6 на 7 июля принято жечь костры и прыгать через огонь. Пламя добывали исключительно трением дерева о дерево. Костер должен был гореть всю ночь. Никто не имел права его погасить. Огонь должен был догореть самостоятельно.

Можно было прыгать в одиночку или попарно. Главное — не обжечься, тогда жди беды. Говорят, если жених с невестой удачно перепрыгнули костер, не отпуская рук, они будут счастливой парой. Для детей делали костер поменьше из крапивы и чертополоха. Эти травы прогоняли злых духов. На Ивана Купала было принято играть в горелки.

Гадание дома на Ивана Купала 2019

Чтобы узнать, отвечает ли вам взаимностью любимый человек, нужно днем 7 июля сходить в поле и сорвать две травинки. Придя домой, травинки подвесьте рядом и загадайте на них ваши имена. Дождитесь момента, когда растения завянут, и обратите внимание на расположение стебельков. Если они тянутся друг к другу, то любимый отвечает взаимностью и быть вам вместе. Если же отвернулись, то этот человек не ваша судьба, поэтому не стоит тратить на него своё время. Оглянитесь вокруг, может быть, рядом есть более подходящий кандидат.

С помощью травинок можно погадать не только на свои отношения, но и приоткрыть завесу тайны чужих.

Важнейшим растением на Купала остается папоротник, который каждому из нас известен по множеству историй и легенд. По преданию в ночь на Ивана Купала папоротник зацветает лишь на мгновение. Если человек найдет цветение, то должен его сорвать. Это наделит владельца находки счастьем на всю жизнь.

Ивана Купала 2019: видео