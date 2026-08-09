В Геленджике уничтожена позиция С-400, из которой 8 августа били по Украине, - Мадяр

Также были уничтожены еще четыре элемента вражеской ПВО.

В российском Геленджике была поражена позиция С-400, которая 8 августа осуществила пуски шести ракет. Об этом на своей странице в Facebook написал Роберт (Мадяр) Бровди, командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что эта позиция зенитно-ракетного комплекса накануне осуществляла пуски ракет с 09:25 до 12:51.

"Три часа горела и стреляла позиция С-400 в Геленджике, на берегу, непосредственно рядом с катакомбами", – написал Мадяр о поражении.

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Кроме того, он сообщил об уничтожении в ночь на 9 августа и других четырех элементов вражеской противовоздушной обороны на территории России.

"Сбиты 3 судна теневого флота РФ в Чёрном море (1 танкер и 2 сухогруза)", – добавил Бровди.

Так, он опубликовал перечень пораженных объектов:

позиция ЗРК С-400 "Триумф" – Геленджик, Краснодарский край, Российская Федерация – 413-й отдельный полк СБС "Рейд";

ЗРК "ТОР" – Пудовый, Ростовская обл., РФ – 1 отдельный центр СБС;

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" – Ейск, Краснодарский край, РФ – 1 ОЦ СБС;

радиолокационная станция "Подлёт-К1" – Головатовка, Ростовская обл., РФ – 1 ОЦ СБС;

РЛС "Каста 2Е2" – Латоново, Ростовская обл., РФ – 1 ОЦ СБС;

1 нефтяной танкер – акватория Чёрного моря – 413-я оперативная группа СБС "Рейд";

2 сухогруза – акватория Чёрного моря – 413-я оперативная группа СБС "Рейд" и 412-я отдельная бригада СБС "Nemesis".

Другие успехи СБС

Как сообщал УНИАН, ранее "Мадяр" заявил об успешной отработке ряда российских целей, среди которых, в частности, база Федеральной службы безопасности России "Беня House" в Херсонской области.

В оперативной глубине врага было поражено 102 цели, в частности, 6 судов теневого флота в Черном и Азовском морях. Также была поражена ремонтная база и укрытие вооружения и военной техники в населенном пункте Волчанское Запорожской области.

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