Место захоронения Санта-Клауса: археологи заявили об обнаружении саркофага

Объект обнаружили в двухэтажной пристройке церкви, которая раскапывается с 1989 года.

Археологи обнаружили известняковый саркофаг в церкви Святого Николая в турецком Демре. По мнению экспертов, это место захоронения греческого епископа Святого Николая, который сыграл главную роль в легенде о Санта-Клаусе.

Как пишет Interesting Engineering, эта находка является частью проекта под названием "Наследие будущего" по инициативе Министерства культуры и туризма Турции. Руководителем является доцент Эбра Фатма Финдик.

Длина саркофага составляет около 2 метров. Он был закопан на глубине 1,5-2 метров под землей. Каменный гроб имел поднятую крышку и скатную крышу.

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Объект обнаружили в двухэтажной пристройке церкви, которая раскапывается с 1989 года. Профессор Финдик заявила, что обнаружение костей животных и фрагментов глиняных ламп помогло установить, что они имели дело с местом захоронения.

"Наша самая большая надежда - найти надпись на саркофаге. Это помогло бы прояснить содержимое захоронения и позволило бы определить точный период, которым оно датируется", - сказала профессор.

Путешествие останков Святого Николая

Епископ греческого происхождения, святой Николай был особенно известен своей практикой тайных даров, что породило фольклор о Санта-Клаусе. Почти через два века после его смерти византийский император Феодосий II приказал построить церковь, посвященную святому, в 6 веке нашей эры. Ее воздвигли над местом захоронения епископа.

Затем тело Святого Николая было эксгумировано и перезахоронено в церкви. Однако к 11 веку его останки были перевезены в Бари в Италии, где они были похоронены как священные реликвии в базилике Сан-Никола. Во время Первого крестового похода венецианские моряки нашли большинство его останков и отвезли их в Венецию в базилику монастыря Сан-Николо-аль-Лидо.

Проверка фрагментов костей из Италии, проведенная в 1953 году, показала, что они принадлежали одному человеку. Однако, как пишет Archaeology News, невозможно определить, был ли это сам Святой Николай.

"Некоторые источники предполагают, что святой Николай был похоронен возле священной территории города Миры. Тот факт, что мы нашли саркофаг возле церкви, где, как полагают, находится его гробница, может указывать на то, что это действительно священное место, которое мы искали. Это весомое археологическое подтверждение исторических источников относительно места захоронения Святого Николая", - добавила Финдик.

Ранее УНИАН сообщал, что археологи нашли 1500-летнюю христианскую базилику, построенную при римском императоре Юстиниане.

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