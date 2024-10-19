Древнейшие находки относятся к эпохе неолита и бронзового века.

В ходе археологических раскопок в каменоломне в Линкольншире (Великобритания) были найдены поселения и доказательства сельскохозяйственной деятельности людей, которые жили здесь около 6000 лет назад. Об этом сообщает ВВС.

В частности, во время раскопок карьера West Deeping ученые обнаружили римское поселение, а также находки эпохи неолита и бронзового века. Древнейшие артефакты включали керамику, которую использовали для приготовления пищи.

"Это место относится не только к неолиту, бронзовому веку или римской эпохе, у нас есть все периоды вплоть до саксонского 6-го века. Все эти периоды представлены, и каждый имеет хорошую историю. Это очень захватывает", - сказала Ханна Барретт, руководитель проекта Кембриджского археологического отдела.

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Доказательства относятся к позднему периоду неолита, включая "самое большое собрание" керамики, когда-либо найденное в Восточной Англии или Восточном Мидлендсе. Кроме того, эксперты нашли кости животных и образцы семян и зерна.

По словам Барретт пейзаж в то время был "диким, с дикими кабанами и медведями":

"Вы чувствуете, что они, видимо, были очень жесткими людьми, чтобы жить там. И все же у них есть действительно сложные кремневые инструменты и керамика, для изготовления которых требуется огромное количество навыков".

Другие находки включают доказательства наличия римских поселений, а также резную каменную фигуру бога войны Марса в тунике, держащего щит и копье, и курган раннего бронзового века.

Последние новости истории

Ученые назвали историческое время, когда люди научились разговаривать. До появления полноценного языка предки людей пользовались лишь эмоциональными выкриками, которые не имели смысла вне контекста конкретной ситуации.

Это произошло примерно 1,6 миллиона лет назад - где-то в восточной или южной Африке.

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