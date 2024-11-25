Базилика, датируемая IV–VI веками н. э., свидетельствует о значимости Аквилеи при императоре Юстиниане I.

Исследователи из Австрийского археологического института Австрийской академии наук обнаружили раннюю христианскую базилику в Аквилее, Италия.

Археологи утверждают, что ее открытие, возможно, демонстрирует более масштабную византийскую строительную программу, пишет Interesting Engineering.

Основанная в 181 г. до н. э. как римская военная колония, Аквилея была стратегически расположена на конечной точке Янтарного пути и вдоль маршрута в провинцию Норикум, которая является современной Австрией. В 1998 году ЮНЕСКО объявила ее объектом Всемирного наследия.

Видео дня

Археологи провели глубокие исследования в районе к западу от Аквилеи, недалеко от Виа Анния: они включали геофизические измерения и геоархеологическое бурение. Результатом стало открытие церковного здания IV века, которое со временем расширилось до трехнефной базилики с трансептом. Археолог Стефан Грох сказал:

"Эта базилика - первое недавно обнаруженное крупное здание за десятилетия интенсивных археологических исследований в Аквилеи. Архитектура демонстрирует поразительные параллели с Восточной Римской империей, которую можно найти в Египте, Турции и на Балканах".

Вероятно, она была расширена до внушительного здания с тремя апсидами в первой половине VI века при императоре Юстиниане I.

Ученый рассказал, что базилики с трансептами и апсидами можно найти по всей Восточной Римской империи, от Египта до Ближнего Востока, включая Вифлеем, Ликийское побережье на юго-западе Турции и Балканский регион в Дурресе, Албания, а теперь даже простирающиеся до Верхней Адриатики.

Отмечется, что базилика, вероятно, служила не только религиозным сооружением, но и символом завоевания Юстинианом I Верхней Италии. Здание, обращенное на юго-восток к Константинополю и Иерусалиму, рассматривается как ответ на изгнание арианских готов.

Около 1500 лет назад город Аквилея был одним из самых известных городов Италии. Основанный как военный лагерь в 181 г. до н. э., он был стратегически расположен недалеко от побережья и вдоль дороги, которая вела в провинцию Норикум в современной Австрии.

В отчете сказано, что базилика, возможно, была построена для восстановления католической веры. Это было "в районе, который попал под влияние христианских еретиков". Однако город так и не восстановил свое богатство после того, как был разграблен печально известным Аттилой, но ему каким-то образом удалось выжить до наших дней.

В отчете Ancient Origins упоминается еще одна базилика, возведенная в четвертом веке.

"Нынешний фасад этого здания был фактически построен в 11 веке, поэтому он избежал разрушения от рук захватчиков, которые осадили Аквилею и, вероятно, повредили его сестринскую базилику во второй половине шестого века", - сказано там.

Говоря о здании, Грох отметил, что влияние этих древних геополитических строительных мер распространилось даже на регион. Об этом свидетельствует епископская церковь Теурния в деревне Святого Петра в Хольце, Австрия. Эта церковь, перестроенная в VI веке н. э., была построена по тому же плану, что и новая базилика в Аквилее.

Новости археологии

Археологи в Турции обнаружили редкий христианский кулон пятого века, на котором изображен царь Соломона верхом на коне, поражающий копьем дьявола. Это единственный кулон такого рода, обнаруженный в Анатолии, регионе, который охватывает большую часть современной Турции.

Вас также могут заинтересовать новости: