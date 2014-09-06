Россия начала создание военной базы в Арктике

Россия приступила к созданию постоянной военно-морской базы в Арктике.

Как сообщил командующий Северным флотом адмирал Владимир Королев, к Новосибирским островам в Северном Ледовитом океане вышли несколько судов с личным составом и техникой, которые уже в этом году встанут на боевое дежурство.

Это уже третий масштабный поход кораблей Северного флота в Арктику за последние несколько лет, передает «Радио Свобода».

В 2012 году морская пехота Северного флота высадилась на побережье острова Котельный.

В 2013 году отряд кораблей доставил на Новосибирские острова технику и имущество для восстановления авиационной части "Темп".

В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена развивать и укреплять свои позиции в Арктике.

Канада обеспокоена военными приготовлениями России в Арктике и готова отстаивать свои интересы в регионе силой.

"Мы глубоко обеспокоены, и мы стремимся поощрять и защищать суверенитет Канады в Арктике. Это является стратегическим приоритетом для нас. В связи с милитаризацией, которую мы видим, мы выбираем путь деэскалации конфликта, но ясно, что мы будем защищать наш суверенитет силой", - сказал в конце августа глава МИД Канады Джон Бэрд.