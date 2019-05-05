Боевые действия в Ливии: почти 190 погибших, свыше 1100 раненых

Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения.

В результате недавних боев в южной части Триполи в Ливии погибли 187 человек и 1157 получили ранения.

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Об этом сообщает "112 Украина".

"Правительство направило раненых в Тунис, Турцию, Италию и Украину для лечения, сказал глава Полевого медицинского центра правительственных сил Тарек аль-Хамшири", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 4 апреля "Ливийская национальная армия" начала наступление на Триполи, где расположен международно признанное правительство страны. В ответ верные правительству войска начали операцию "Вулкан гнева".

Напомним, что в Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны расположено сформированное при поддержке ООН правительство национального единства. В то же время на востоке, в городе Тобрук, размещается парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на "Ливийскую национальную армию" во главе с Хафтаром.

Сам Хафтар получает военную поддержку со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, которые с помощью ЛНА стремятся победить ливийских исламистов.