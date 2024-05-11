Оккупированные поселки для украинских воинов были стратегически трудными для удержания и ведения обороны.

Оккупанты заняли несколько сел на границе Харьковской области в результате наступления.

Как сообщили бойцы подразделения беспилотных авиационных комплексов Сил обороны "Острые козырьки", оккупированные поселки для украинских воинов были стратегически трудными для удержания и ведения обороны.

"Россияне заняли несколько сел, которые находились почти на границе и были стратегически трудны для их удержания. Наша линия обороны не была прорвана", - заявили военные.

В то же время "Острые козырьки" добавили, что сейчас бои значительно менее активны чем были вчера. Ситуация полностью стабилизирована.

Обострение на Харьковщине - последние новости

Утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.

Российские войска попытались расширить операции против Украины в Харьковской области. Украина понимает объем сил РФ и видит ее замысел, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает ISW, Россия начала наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, чтобы привлечь и закрепить украинские силы на этой оси и сделать возможным свое продвижение в другие районы востока Украины.

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