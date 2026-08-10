Суд разрешил Ермаку выезжать в различные области Украины, – САП

Соответствующее решение было принято после того, как в САП и НАБУ поступили письма от командиров воинских частей, выразивших поддержку Ермаку.

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения в отношении бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Ранее экс-глава ОП не мог покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда. Теперь это ограничение распространено на еще семь областей. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

В частности, 10 августа 2026 года следственный судья частично удовлетворил ходатайство защитников экс-руководителя Офиса президента Украины, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем, при строительстве частного коттеджного городка под г. Киевом, и изменил ранее возложенные на него процессуальные обязанности.

"Предпосылкой для обращения стороны защиты с таким ходатайством в суд стало одновременное поступление в САП и НАБУ ряда схожих по содержанию писем командиров воинских частей в интересах подозреваемого", – говорится в сообщении.

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В связи с этим, по ходатайству стороны защиты следственный судья "расширил ограничения на передвижение подозреваемого по ряду областей, необходимость выезда в которые подозреваемый обосновывал своим участием в проекте по оказанию правовой помощи военнослужащим". Таким образом, обязанность не покидать без разрешения следователя, прокурора и суда город Киев и Киевскую область заменена на обязанность не покидать без такого разрешения пределы г. Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей с возможностью транзита через другие области.

При этом прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку обязательства, ранее возложенные на подозреваемого в связи с применением меры пресечения, не препятствовали реализации проекта, в котором он выступает в роли руководителя, а не адвоката, непосредственно оказывающего правовую помощь.

Также защита просила снять с подозреваемого обязанность носить электронное средство контроля. В удовлетворении этого требования следственный судья отказал.

Дело Ермака – что известно

Как сообщал УНИАН, 10 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о подозрении Ермаку как участнику организованной группы, причастной к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

14 мая суд арестовал Ермака с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Он должен был сдать заграничный и дипломатический паспорта. Также ему запретили общаться с фигурантами дела, в частности, с Тимуром Миндичем и Алексеем Чернышовым.

18 мая стало известно, что Ермак вышел из СИЗО. За него внесли полную необходимую сумму залога. 21 мая суд оставил без изменений решение о мере пресечения в отношении Ермака.

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