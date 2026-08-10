Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на 11 августа

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,78 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 11 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,83 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,78 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 17 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,82/44,85 грн/долл., а к евро – 51,78/51,80 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 10 августа подешевел на 4 копейки и составлял 45,01 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,48 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос на 11 копеек и составил 52,03 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,35 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 44,95 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 15 копеек и составлял 52,10 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 44,35 гривни, а евро – по курсу 51,10 гривни за единицу иностранной валюты.

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