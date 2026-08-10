Граждан Польши начнут уведомлять о взлете авиации во время российских атак на Украину

Заместитель министра национальной обороны Польши заявила, что система гражданского оповещения будет совершенствоваться.

Жители Польши будут получать текстовые уведомления, когда польские истребители будут подниматься в воздух из-за угрозы за пределами восточной границы страны. Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая, пишет RMF24.

Отмечается, что 30 июля, когда российская крылатая ракета Х-101 нарушила воздушное пространство Польши и упала в Люблинском воеводстве, система гражданского оповещения не сработала. Собковяк-Чарнецкая заверила, что система гражданского оповещения будет совершенствоваться.

"Правительственный центр безопасности и Министерство внутренних дел и администрации извлекают уроки из этого случая", - сказала она журналистам.

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Заместитель министра национальной обороны Польши отметила, что теперь во время взлета польских истребителей во время массированных атак России на Украину граждан Польши будут оповещать об этом через сообщения.

В Польше фермер нашел обломки неизвестного дрона

Напомним, что ранее RMF FM писало, что в Мазовецком воеводстве Польши фермер заметил в поле обломки беспилотного летательного аппарата. По данным СМИ, инцидент произошел 2 августа после обеда во время полевых работ в селе Глупянка.

На место происшествия вызвали полицию, территорию охраняли пожарные. Сначала находку осмотрели на наличие пиротехнической опасности, но никаких признаков её существования не обнаружили.

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