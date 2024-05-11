На Слобожанском направлении оживились вражеские атаки, но ВСУ отбили их.

За прошедшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения. Враг нанес 7 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, россияне сосредоточились на нескольких направлениях и активизировали штурмы в Харьковской области.

На Слобожанском направлении наши воины отбили 9 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирцево, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

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На Купянском направлении воины отбили 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 11 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Выемка, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 складу ГСМ, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 18 районам сосредоточения личного состава противника.

Обострение на фронте - последние новости

Утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.

Российские войска попытались расширить операции против Украины в Харьковской области. Украина понимает объем сил РФ и видит ее замысел, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает ISW, Россия начала наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, чтобы привлечь и закрепить украинские силы на этой оси и сделать возможным свое продвижение в другие районы востока Украины.

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