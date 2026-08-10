Намного быстрее, чем предполагалось: в ГУР раскрыли, когда Россия получит аналог Starlink

Оккупанты намерены запустить 924 спутника в 2035 году.

Россия развертывает спутниковую систему "Рассвет" - аналог Starlink - значительно быстрее, чем предусматривалось ее планами. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

"Москва внедряет "Рассвет" – фактически российский аналог системы Starlink. И они начали её запускать значительно быстрее, чем это предусматривалось их планами", – сказал он.

Скибицкий напомнил, что в марте 2026 года РФ уже вывела на околоземную орбиту 16 спутников.

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Далее, по его словам, россияне будут запускать и другие. Их цель – создать группировку из 292 спутников в 2027 году и довести ее до 924 спутников в 2035 году.

"Пока они могут работать фрагментарно, когда спутник проходит над нашей территорией. Когда россияне выведут полноценную группировку спутников – эта система будет работать как Starlink. И уже идет дискуссия, как с этим бороться", – сказал заместитель начальника ГУР МО.

Российские спутники "Рассвет" – что известно

Как сообщал УНИАН, российские спутники "Рассвет" компании "Бюро 1440" уже обеспечивают как минимум два "окна связи" в сутки над Украиной продолжительностью более часа каждое.

По состоянию на 31 июля 2026 года спутники, запущенные в конце марта 2026 года, уже фактически завершили развертывание в рабочую формацию на орбите.

Важно, что российские спутники находятся на орбитах, которые позволяют им четыре раза в сутки проходить в зоне видимости над Украиной. Однако лишь во время двух-трех из четырёх проходов спутники поднимаются достаточно высоко над горизонтом, чтобы обеспечивать стабильную связь с наземными терминалами.

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